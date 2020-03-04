Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Яркий детский праздник в Kids Mall
Дело Гавунаса
Подарки Для настоящих мужчин
Легендарный БГ в Пскове!
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 04.03.2020 11:262 Что построят, отремонтируют и реконструируют в Псковской области в 2020 году? ИНФОГРАФИКА 05.03.2020 22:160 Эксперты заявили о резком снижении смертности от спиртного в РФ из-за теплой зимы 05.03.2020 21:590 Врач рассказал, чем опасен храп 05.03.2020 21:420 Бюст Героя России Александра Лебедева, погибшего вместе с бойцами 6-й роты в Чечне, открыт в поселке Неелово 05.03.2020 21:340 В Пскове полицейские приняли участие во Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом» 05.03.2020 21:260 В Дедовичском районе отметили 78-ю годовщину отправки первого обоза с продовольствием в блокадный Ленинград
 
 
 
Самое популярное 01.03.2020 11:0117 Тарифы на электроэнергию будут считать по-новому 01.03.2020 15:3118 Владимир Путин провел смотр полка 76-й воздушно-десантной дивизии. ФОТО 02.03.2020 08:140 Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта 01.03.2020 13:573 Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе 29.02.2020 16:0214 1 марта президент России совершит рабочую поездку в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Эксперты заявили о резком снижении смертности от спиртного в РФ из-за теплой зимы

05.03.2020 22:16|ПсковКомментариев: 0

В России в январе от случайного отравления алкоголем умерли 619 человек, что на 37,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики.

По мнению экспертов Национального союза защиты прав потребителей, причиной этого стала аномально теплая зима, снизившая алкогольную нагрузку на здоровье населения. Кроме того, от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями умерли 153 человека, что на 46,1% меньше, чем годом ранее.

Согласно международной классификации болезней, диагноз «отравление алкоголем с неопределенными намерениями» означает, что доступной информации недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений. Стандарта по диагностике отравления и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями не установлено. Группа риска при таком отравлении - молодые люди в возрасте 15-19 лет.

Как уточнили в Центре, в Белгородской, Мурманской областях, Ненецком округе, Карачаево-Черкесии, Чувашии, Татарстане, Северной Осетии, Чечне, на Чукотке в январе не зафиксировано ни одного трагического случая подобного рода.

В Москве от случайных отравлений алкоголем в этом январе умерли 9 человек (наполовину меньше, чем в январе 2019 года) и зафиксирован один случай смерти от отравления и воздействия спиртным с неопределенными намерениями (3 - в январе 2019 года). В Санкт-Петербурге отравились спиртным 4 человека и не зафиксировано ни одного случая смерти от отравления и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей сообщал, что в январе 2020 года снизились продажи водки и коньяка, а продажи вина, напротив, выросли. Глава союза Павел Шапкин объясняет это аномально теплой зимой. «Повышение на 10 градусов средней температуры выше климатической нормы на такие же 10 градусов снизили алкогольную нагрузку на здоровье населения. Как следствие - резко снизились негативные последствия потребления алкоголя», - сказал он.

По данным Гидрометцентра, зима 2019-2020 годов на территории России стала самой теплой за всю историю инструментальных наблюдений. Средняя температура по территории всей страны оказалась на 1,3 градуса выше предшествующего рекорда, принадлежащего 2015-2016 годам. Отклонение от нормальных средних значений этой зимой в России составило восемь градусов. «Это просто редчайший случай. Для России это экстремально теплый период», - отмечал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, следует ли изменить внешний вид Зеленого театра в Пскове в процессе реконструкции?
В опросе приняло участие 302 человека
05.03.2020, 22:160 Эксперты заявили о резком снижении смертности от спиртного в РФ из-за теплой зимы 05.03.2020, 22:060 Великолучанка примет участие в чемпионате России по тайскому боксу 05.03.2020, 21:590 Врач рассказал, чем опасен храп 05.03.2020, 21:420 Бюст Героя России Александра Лебедева, погибшего вместе с бойцами 6-й роты в Чечне, открыт в поселке Неелово
05.03.2020, 21:340 В Пскове полицейские приняли участие во Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом» 05.03.2020, 21:260 В Дедовичском районе отметили 78-ю годовщину отправки первого обоза с продовольствием в блокадный Ленинград 05.03.2020, 21:210 Появились первые заявки на участие в фестивале «Добрый Псков - Город Детства» 05.03.2020, 21:150 У псковского поэта Артема Верле выходит новая книга
05.03.2020, 21:110 ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса 05.03.2020, 21:000 Представители Псковской области подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» 05.03.2020, 20:510 Два кладбища в Сосновом Бору поставят на кадастровый учет после вмешательства прокуратуры 05.03.2020, 20:440 Михаил Ведерников заручился поддержкой Олега Матыцина в реализации инфраструктурных проектов в сфере спорта
05.03.2020, 20:302 Псковичей информируют о рассрочке платежа за капитальный ремонт 05.03.2020, 20:193 Опрос: Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ 05.03.2020, 20:150 Судебное заседание по вопросу строительства АЗС возле Мирожского монастыря состоится 18 марта 05.03.2020, 20:070 Ветеринары рассказали, как проверить питомца на коронавирус
05.03.2020, 20:036 Псковская область представит программу по модернизации первичного звена регионального здравоохранения в Минздраве РФ 05.03.2020, 19:560 Комитетом по охране памятников Псковской области проводится работа по установлению историко-культурной ценности территории концлагеря «Шталаг 372» 05.03.2020, 19:400 Региональный Росреестр: заказ выписки поможет минимизировать риски при сделках с имуществом 05.03.2020, 19:201 В Середке Псковского района будут газифицированы несколько улиц
05.03.2020, 19:130 Председатель избирательной комиссии Псковской области и специалисты принимают участие во II Общероссийском электоральном медиафоруме в Петербурге 05.03.2020, 18:555 Конституция-2020: не читал, но… 05.03.2020, 18:430 Воинские захоронения отремонтируют в Дновском районе 05.03.2020, 18:250 Фермерам могут разрешить использовать семена без согласования с селекционерами
05.03.2020, 18:080 Агитационную встречу с учащимися Бежаницкой средней школы провели сотрудники СИЗО-2 05.03.2020, 17:570 Дождь с мокрым снегом обещают псковичам синоптики 6 марта 05.03.2020, 17:550 Фотофакт: «Предупреждающий» стул на улице Кошевого 05.03.2020, 17:460 Партийный проект для молодежи «ПолитСтартап» набирает обороты
05.03.2020, 17:390 «Счастье в конверте» подарит региональная киносеть жителям Псковской области 05.03.2020, 17:310 Более 300 пожаров, в которых погибли 19 человек, произошли в Псковской области за два месяца 05.03.2020, 17:240 Вывоз мусора в предстоящие праздники обсудили на совещании в Пскове 05.03.2020, 17:190 Магазин «Dommo» в ТРК «Акваполис» приглашает на праздничную программу в честь 8 марта
05.03.2020, 17:051 Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето 05.03.2020, 16:550 В России учреждена «Партия прямой демократии», ее генсеком стал основатель World of tanks 05.03.2020, 16:521 Обследование на инвалидность: как бесплатное становится платным 05.03.2020, 16:480 Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии
05.03.2020, 16:430 Бюджет Пскова-2019 по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 92,7% 05.03.2020, 16:352 Игорь Романов подал заявку на участие в конкурсном отборе кандидатов в бизнес-омбудсмены 05.03.2020, 16:270 Топиар-фигуры медведя, зайца и лося установят в себежском Сосновом Бору 05.03.2020, 16:210 Организованная Молодежным парламентом фотовыставка «Женщины в войне» открылась в Пскове
05.03.2020, 16:080 Псковские школьники побывали на экскурсии в Лабораторном центре профсоюзного экологического контроля 05.03.2020, 15:580 Прошедшая зима в России стала самой теплой в истории 05.03.2020, 15:554 Виктор Антонов: Я не хочу жить по «брюссельским законам» 05.03.2020, 15:480 Проверять готовность к отопительному сезону будут тщательнее
05.03.2020, 15:380 Футбольный клуб «Луки-Энергия» приглашает болельщиков на встречу 05.03.2020, 15:250 За дискриминацию инвалидов введут штрафы до 500 тысяч рублей 05.03.2020, 15:208 Памфилова сравнила голосование по поправкам в Конституцию с борщом, винегретом и котлетами 05.03.2020, 15:160 Госдума РФ приняла закон о возможности получения негосударственных пенсий в 55 и 60 лет
05.03.2020, 15:080 Псковский облсовпроф: Постановление администрации области об оплате учителям работы на ЕГЭ и ОГЭ до сих пор не опубликовано 05.03.2020, 14:559 Псковский завод «Титан-Полимер» обсудил с псковским бизнесом направления возможного сотрудничества 05.03.2020, 14:511 Ключевые шаги в развитии образовательной среды обсудили Сергей Кравцов и Михаил Ведерников 05.03.2020, 14:420 Свой «Чистейший прелести чистейший образец» представят слушателям в «Михайловском» 8 марта
05.03.2020, 14:390 Псковские таможенники предотвратили контрабанду картин, сервиза и статуэтки 05.03.2020, 14:286 Андрей Козлов о 6-й роте: Эти ребята показали всему миру, что с Россией воевать бесполезно 05.03.2020, 13:591 Росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в хищении из магазина 05.03.2020, 13:510 Более 660 бойцов, павших в годы войны на территории Псковской области, перезахоронено поисковиками в 2019 году
05.03.2020, 13:450 Главный санитарный врач Псковской области: Носить медицинские перчатки для профилактики заражения коронавирусом - чрезмерно 05.03.2020, 13:360 Более 3 тысяч солдат, павших в боях во время войны, не увековечены в Великолукском районе 05.03.2020, 13:241 Нацпроект позволит отремонтировать около 6 км дорог в Псковском районе 05.03.2020, 13:171 Псковский Детский фонд начинает реализацию проекта «Щедрый склад»
05.03.2020, 13:102 Коронавирус подтвердился у студента-итальянца в Санкт-Петербурге 05.03.2020, 13:025 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 05.03.2020, 12:511 Коллекторы назвали основные причины просрочки россиян по кредитам 05.03.2020, 12:462 Депутаты от ЛДПР явились на заседание Думы в медицинских перчатках
05.03.2020, 12:430 Работник предприятия слепых «Нива» пожаловался на низкую оплату труда 05.03.2020, 12:3711 Синоптики порекомендовали псковичкам обувать резиновые сапоги и брать зонт на праздничные свидания 05.03.2020, 12:350 В Невельском районе поисковики обнаружили обломки советского самолета и останки пилота 05.03.2020, 12:320 Открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности прошли в Псковской области
05.03.2020, 12:260 Четыре камеры фотовидеофиксации нарушений установят на трассах в Псковской области 05.03.2020, 12:253 «Сообразим на троих»: О поправках к Конституции и пользе несистемной оппозиции 05.03.2020, 12:240 За 25 лет поисковиками «Следа Пантеры» подняты останки более 19 тысяч советских солдат 05.03.2020, 12:110 Очередная встреча в рамках «Вечеров на Печорском подворье» состоится 9 марта
05.03.2020, 12:044 «Супер фитнес» научит худеть во время обеда 05.03.2020, 11:590 План поступления доходов в бюджет Пскова от реализации муниципального имущества в 2019 году выполнен на 39,6% 05.03.2020, 11:5414 Кандидатура Наталии Соколовой направлена на согласование уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка 05.03.2020, 11:500 Лжесотрудники банков лишили псковичей более 200 тысяч рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.