Общество

Эксперты заявили о резком снижении смертности от спиртного в РФ из-за теплой зимы

В России в январе от случайного отравления алкоголем умерли 619 человек, что на 37,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики.

По мнению экспертов Национального союза защиты прав потребителей, причиной этого стала аномально теплая зима, снизившая алкогольную нагрузку на здоровье населения. Кроме того, от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями умерли 153 человека, что на 46,1% меньше, чем годом ранее.

Согласно международной классификации болезней, диагноз «отравление алкоголем с неопределенными намерениями» означает, что доступной информации недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений. Стандарта по диагностике отравления и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями не установлено. Группа риска при таком отравлении - молодые люди в возрасте 15-19 лет.

Как уточнили в Центре, в Белгородской, Мурманской областях, Ненецком округе, Карачаево-Черкесии, Чувашии, Татарстане, Северной Осетии, Чечне, на Чукотке в январе не зафиксировано ни одного трагического случая подобного рода.

В Москве от случайных отравлений алкоголем в этом январе умерли 9 человек (наполовину меньше, чем в январе 2019 года) и зафиксирован один случай смерти от отравления и воздействия спиртным с неопределенными намерениями (3 - в январе 2019 года). В Санкт-Петербурге отравились спиртным 4 человека и не зафиксировано ни одного случая смерти от отравления и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей сообщал, что в январе 2020 года снизились продажи водки и коньяка, а продажи вина, напротив, выросли. Глава союза Павел Шапкин объясняет это аномально теплой зимой. «Повышение на 10 градусов средней температуры выше климатической нормы на такие же 10 градусов снизили алкогольную нагрузку на здоровье населения. Как следствие - резко снизились негативные последствия потребления алкоголя», - сказал он.

По данным Гидрометцентра, зима 2019-2020 годов на территории России стала самой теплой за всю историю инструментальных наблюдений. Средняя температура по территории всей страны оказалась на 1,3 градуса выше предшествующего рекорда, принадлежащего 2015-2016 годам. Отклонение от нормальных средних значений этой зимой в России составило восемь градусов. «Это просто редчайший случай. Для России это экстремально теплый период», - отмечал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.