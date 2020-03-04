Общество

Представители Псковской области подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика»

25 февраля состоялся запуск Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика» – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», который направлен на выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности. Позади половина этапа регистрации участников конкурса, и количество заявок уже превысило 20 тысяч, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В Северо-Западном федеральном округе больше всего участников из Санкт-Петербурга (56,9% от всего округа). По остальным регионам СЗФО рейтинг участия такой: Ленинградская (8,2%), Калининградская (7,2%), Архангельская (6,2%), Вологодская (4,8%) области, Республика Коми (4,5%), Мурманская область (3,2%) области, Республика Карелия (3%), Псковская область (2,8%), Новгородская область (2,3%), Ненецкий АО (0,9%).

«До окончания заявочной кампании конкурса еще полторы недели, но уже сейчас ясно, что в нем участвуют люди действительно из всех уголков нашей страны. Мы получили заявки из всех 8 федеральных округов и из каждого субъекта России. В общероссийский ТОП-5 регионов по количеству участников, зарегистрированных на данный момент, входят Москва (3634 участника или 17,9% всех заявок), Санкт-Петербург (1177 участников - 5,8%), Московская область (1157 участников - 5,7%), Свердловская область (1076 участников - 5,3%) и Республика Башкортостан (751 участник - 3,7%)», - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В общероссийский топ-5 регионов по количеству участников, зарегистрированных на данный момент, входят Москва (17,9%), Санкт-Петербург (5,8%), Московская область (5,7%), Свердловская область (5,3%) и Республика Башкортостан (3,7%).

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия - страна возможностей». Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта (до 18:00 по московскому времени).

После того как участник завершил регистрацию и выполнил все обязательные задания регистрационного этапа, на сайте конкурса публикуется информация о нем, появляется возможность его поддержать.

Регистрация и подробная информация о проекте на сайте.