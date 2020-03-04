Общество

Появились первые заявки на участие в фестивале «Добрый Псков - Город Детства»

В Пскове пройдет традиционное празднование Дня защиты детей, организованное благотворительным марафоном «Добрый Псков».

В этом году красочное мероприятие «Добрый Псков-Город детства» пройдет 30 мая на прежней площадке - в Финском парке, у Троицкого моста. Интерактивные площадки начнут работу с 12.00 и продолжат принимать псковичей и гостей города до 18.00. Концертная программа пройдет с 13.00 до 22.00.

По традиции, организаторы пригласили псковичей, в том числе предпринимателей, принять активное участие в подготовке и проведении праздника. Как сообщили Псковской ленте Новостей организаторы, уже появились первые заявки.

«Добрый Псков» по-прежнему ждет предложений, ведь из года в год праздник проходит качественно, интересно и по-доброму, а значит, поддержка горожан очень нужна. Оставить заявку можно ЗДЕСЬ.

Вся информация будет выкладываться в группе благотворительного марафона «Добрый Псков» https://vk.com/dobro_pskov. Следите за новостями и принимайте участие в обсуждениях.

Напомним, праздник проводится в рамках Благотворительного марафона «Добрый Псков» с 2013 года.

Красочное городское событие проходит при поддержке администрации Псковской области, Управления культуры администрации города Пскова, Управления образования администрации города Пскова, Городского парка культуры и отдыха им. А.С. Пушкина.