Общество

Михаил Ведерников заручился поддержкой Олега Матыцина в реализации инфраструктурных проектов в сфере спорта

В Москве в четверг, 5 марта, состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Стороны детально рассмотрели реализацию крупнейших инфраструктурных спортивных объектов в регионе. Так, речь зашла о реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове.

Глава региона сообщил, что сроки исполнения контракта были перенесены из-за нарушений, допущенных при проектировании объекта. На данный момент проектная и сметная документации скорректированы, получено соответствующее постановление Госэкспертизы. В настоящее время на объекте идет монтаж различных коммунальных систем, кладка наружных стен большой и малой трибун, бетонирование лестниц и монтаж козырьков. На административном здании строители перешли к устройству кровельного покрытия и завершают кладку стен. Кроме того, продолжаются работы по возведению ограждения и монтажу наружного освещения. Сдача объекта планируется в 2020 году. За ходом работ со стороны региональной власти ведется постоянный контроль, заметил глава региона.

Для своевременного проведения необходимых работ Михаил Ведерников обратился к руководителю Минспорта РФ за содействием в переносе оставшихся лимитов прошлого года в размере 290 млн рублей, а также о дополнительном финансировании, которое необходимо для реализации скорректированного проекта.

Олег Матыцин пообещал оказать максимальное содействие в проработке этого вопроса. Глава региона поблагодарил министра за поддержку и подчеркнул, что выделение недостающих средств позволит в этом году полностью закончить строительство, сдать объект и приступить ко второй очереди. Кроме того, стороны проанализировали различные аспекты подготовки к реализации 2-го этапа реконструкции городского стадиона.

В числе обсуждаемых вопросов участников встречи - строительство в Великих Луках физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, который планируется реализовать в рамках проекта партии «Единая Россия» «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» и федерального проекта «Спорт - норма жизни». Реализация этого проекта стартует в этом году. Стоимость объекта 140 млн рублей. Учитывая, что для Псковской области предельный уровень софинансирования по инициативе президента России и по распоряжению правительства РФ снижен до 1%, требуется выделение дополнительных федеральных средств для соблюдения скорректированных условий софинансирования.

Михаил Ведерников и Олег Матыцин также обсудили направления реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» и договорились о продолжении сотрудничества в вопросах развития сферы спорта в регионе.

Напомним, что в рамках первой очереди реконструкции стадиона «Машиностроитель» предполагается строительство большой и малой трибун, административного здания с кассами, реконструкция большого футбольного поля с беговыми дорожками, замена наружных инженерных сетей с подключением к действующим сетям, а также благоустройство территории и организация гостевых парковочных мест.