Общество

ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на председателя оргкомитета Андрея Белоусова.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», - приводится его слова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В начале февраля премьер России Михаил Мишустин распорядился перенести Российский инвестиционный форум, проведение которого было запланировано в Сочи в феврале.

Такое решение было принято в связи с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавирусной инфекции.