Общество

В Дедовичском районе отметили 78-ю годовщину отправки первого обоза с продовольствием в блокадный Ленинград

5 марта в Дедовичском районе отметили 78-ю годовщину отправки первого обоза с продовольствием в блокадный Ленинград. По традиции, в деревне Нивки прошел памятный митинг, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного отделения КПРФ. Именно отсюда в осажденный город стартовали первые продовольственные подводы.

Партизанский край сыграл значительную роль в поддержке боевых действий Северо-Западного фронта. Этот край был своеобразной колыбелью партизанского движения, а центром его был Дедовичский район. Именно здесь в начале войны получили кров и пищу тысячи партизан, здесь формировались и закалялись в горниле партизанского сопротивления многие отряды и бригады, здесь получили практический опыт борьбы почти все руководители партизанских частей и соединений Ленинградской области.

У памятного знака в этом году собрались представители власти, школьники, общественные деятели, делегация ветеранов из Ленинградской области, многие из которых прожили детство в осажденном городе. Участие в митинге принимала делегация коммунистов: депутат Псковского областного собрания депутатов, член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского ОК КПРФ Петр Алексеенко, депутат Дедовичского районного собрания депутатов, почетный гражданин Дедовичского района, член бюро обкома КПРФ Валентина Гей, первый секретарь Дедовичского РК Владимир Иванов, а также делегация коммунистов и детей войны Дедовичского района.

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошел митинг. Выступающие говорили о том, насколько важно сохранять память о героических подвигах, передавать их молодежи. Петр Алексеенко отметил, что нужно перенимать советский опыт, для того, чтобы сделать жизнь ветеранов, детей войны достойной: «Каждый год на это место, несмотря на непогоды и сложную дорогу, приезжает много людей, приходит молодежь. Это значит – мы не забудем!».

Партизанский обоз, преодолев более сотни километров в тылу врага, навсегда стал примером силы русского духа, побеждающего не только чужие армии, но и саму смерть. После выступлений прошла минута молчания и церемония возложения цветов. Коммунисты с красными флагами прошли к мемориалу, установили венок в виде красной звезды и возложили цветы.

По традиции в этот день из деревни стартовал «лыжный десант», но в этом году дороги превратились в кашу и даже машины с трудом доезжали на место митинга. Поэтому заменой лыжному десанту стал автопробег.

Легендарный продовольственный обоз из деревни Нивки в блокадный Ленинград ушел весной 1942 года. В начале марта была собрана 161 подвода с самым разнообразным продовольствием. Обоз состоял из 28 тонн муки и более чем 14 тонн других продуктов. В сборе приняли участие жители трех районов: Дедовичского, Белебелковского и Ашевского. Партизанам предстояло прорваться через две укрепленные линии обороны немцев: сначала ту, что фашисты создали вокруг «партизанского края», затем главную, фронтовую. 5 марта обоз для ленинградцев отправили. По пути следования отряда к обозу примыкали все новые санные подводы, при подходе к линии фронта их насчитывалось уже 223.

Линию фронта обоз переходил между деревнями Жемчугово и Каменка через шоссе Старая Русса – Холм. В память о тех событиях военных лет теперь там установлен памятный знак. Разведка выяснила, что немецких заграждений и отрядов на пути нет. И хотя в любую минуту могли нагрянуть фашисты, обоз перешел линию фронта благополучно и вышел в расположение частей 8-й гвардейской дивизии имени Панфилова.

На железнодорожной станции Черный Дор продукты были погружены в железнодорожные вагоны. Затем партизанский дар ленинградцам совершил опасный переход по льду Ладожского озера на лошадях.

Продовольственный обоз из «партизанского края» прибыл в блокадный Ленинград 29 марта 1942 года. Этот день – особый в летописи Великой Отечественной войны на Северо-Западе. 42 тонны продуктов спасли очень многих ленинградцев в самый страшный период блокады, когда от голода и холода каждый день гибли тысячи горожан.