Общество

Больничные пособия предлагают увеличить из-за коронавируса

В России могут увеличить пособие по временной нетрудоспособности для тех, кого отправили на карантин из-за угрозы распространения COVID-19. Соответствующий проект был направлен в Минтруд, его автором стал член комитета нижней палаты по экономической политике Андрей Ветлужских, пишет газета «Известия».

В документе сказано, что согласно действующему законодательству граждан с симптомами опасных заболеваний могут отстранить от работы на две недели с выдачей листка нетрудоспособности по карантину. Однако из-за распространения коронавирусной инфекции молодые специалисты с небольшим стажем могут понести большие финансовые потери.

Дело в том, что размер пособия чаще всего не компенсирует утраченный заработок. Так, выплата по больничному листу при карантине составляет 60% заработной платы при страховом стаже до 5 лет, 80% — от 5 до 8 лет, 100% — более 8 лет.

Для того, чтобы не допустить ухудшения материального положения молодых сотрудников, Ветлужских предложил дополнить закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности...» новым пунктом, который позволит выплачивать пособие по карантину в размере не менее 2/3 зарплаты.