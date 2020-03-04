Общество

Утверждены структура и численность аппарата правительства России

В аппарате правительства России утвердили штатную численность и распределили обязанности между заместителями руководителя, сообщает РБК со ссылкой на кабмин.

В новой структуре аппарата численность штата составила 1545 человек. Помимо этого, утверждено распределение обязанностей между 12 заместителями руководителя аппарата кабмина.

В аппарат входят 23 департамента и одно управление, а также секретариат премьер-министра и девять секретариатов вице-премьеров.

«В настоящее время идет плановое назначение сотрудников на соответствующие должности», - говорится в сообщении.

Аппаратом правительства руководит Дмитрий Григоренко. Он также занимается организацией правового обеспечения и проектной деятельности кабмина, вопросами реализации основных направлений работы правительства.



Напомним, президент России Владимир Путин в середине января назначил бывшего главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина премьер-министром. После своей отставки бывший премьер Дмитрий Медведев стал зампредом Совета безопасности. 21 января Мишустин представил главе государства состав нового правительства.