Общество

Оксана Федорова рассказала, как ее известность влияет на дочку и сына

Уроженка Оксана Федорова больше 20 лет назад победила в конкурсе «Мисс Санкт-Петербург», а потом завоевала и титул «Мисс Вселенная». С тех пор девушка стала юристом, телеведущей и мамой. Она воспитывает шестилетнюю дочь Елизавету и сына Федора, которому 6 марта исполнится восемь лет.

Каждую свободную минуту ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» посвящает своим наследникам. Но все же ей приходится много путешествовать, так как она занимается благотворительностью и участвует в разных проектах.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Федорова рассказала, как ее известность влияет на детей. Она призналась, что Федор и Лиза растут как обычные дети.

«На данный момент дети не ощущают никакого влияния на свою жизнь, кроме того, что видят меня по телевизору. Мы с мужем стараемся никак не напоминать детям в обычной жизни, что у них знаменитая мама», - отметила Оксана.

Она также поведала, как воспитывает наследников. Телеведущая не стала скрывать, что ограничивает их, не позволяя использовать всевозможные гаджеты, но от одного девайса Федорова отказаться не могла.

«Из гаджетов основные - это, конечно, телефоны, без них сейчас никуда», - добавила она.

Также знаменитость рассказала, что занимается танцами и пилатесом. Много времени у Оксаны уходит на благотворительные проекты. Однажды она выпустила книгу и теперь готовится издать еще одну – «Создай свой личный бренд» – в марте 2020 года. В ней Федорова дала массу полезных советов, поделилась историями из своей жизни. Читайте другие подробности из жизни звезды в интервью Teleprogramma.pro.