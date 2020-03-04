Общество

Ансамбль Псковского кремля станет доступен для маломобильных граждан

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения требований законодательства о социальной защите инвалидов в Псково-Изборском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки установлено, что на территорию комплекса объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псковского кремля» не обеспечен доступ для маломобильных групп населения.

В этой связи прокурор города направил в адрес и. о. генерального директора государственного учреждения представление с требованием обеспечить доступность территорию комплекса для инвалидов.

В настоящее время начата работа по устранению нарушений, размещены дополнительные средства информационной поддержки и навигации для маломобильных групп населения при входе на территорию Псковского кремля у башни Святых ворот.