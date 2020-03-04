Общество

В РФ создали комиссию по повышению устойчивости экономики из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать правительственную комиссию по повышению устойчивости экономики страны в связи с распространением коронавируса в мире. Об этом говорится на сайте кабмина, пишет «Газета.ру».

Комиссия займется координацией деятельности органов исполнительной власти, а также их коммуникации с организациями научной, общественной направленности и с предпринимательским сообществом. Работа комиссии будет направлена на повышение устойчивого развития финансового сектора и отдельная отраслей российской экономики.

«В том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции», - добавляется в документе.

Распоряжение датировано 5 марта. Главой правительственной комиссии назначен первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов.

Накануне в Москве объявлен режим повышенной готовности для профилактики коронавируса.

В России диагностированы семь случаев новой коронавирусной инфекции: два - у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три - у россиян с «Diamond Princess», один - у россиянина, вернувшегося из Италии, один - у гражданина Италии.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 97,2 тыс. человек, при этом вылечились - 54 965, скончались - 3 327.