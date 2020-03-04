Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Яркий детский праздник в Kids Mall
Легендарный БГ в Пскове!
Подарки Для настоящих мужчин
Телефон прямого эфира 56-73-72
Бесплатные советы юристов псковичам
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 04.03.2020 11:262 Что построят, отремонтируют и реконструируют в Псковской области в 2020 году? ИНФОГРАФИКА 06.03.2020 09:260 Женщины поздравляют коллег с 8 Марта чаще мужчин 06.03.2020 09:180 В РФ создали комиссию по повышению устойчивости экономики из-за коронавируса 06.03.2020 09:080 Ансамбль Псковского кремля станет доступен для маломобильных граждан 06.03.2020 08:301 Большинство россиян пока не готовы видеть женщину президентом, премьером страны или генеральным прокурором - опрос 06.03.2020 08:053 Оксана Федорова рассказала, как ее известность влияет на дочку и сына
 
 
 
Самое популярное 01.03.2020 11:0117 Тарифы на электроэнергию будут считать по-новому 01.03.2020 15:3118 Владимир Путин провел смотр полка 76-й воздушно-десантной дивизии. ФОТО 02.03.2020 08:140 Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта 01.03.2020 13:573 Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе 29.02.2020 16:0214 1 марта президент России совершит рабочую поездку в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Женщины поздравляют коллег с 8 Марта чаще мужчин

06.03.2020 09:26|ПсковКомментариев: 0

На 8 Марта женщины дарят подарки практически так же часто, как и мужчины. В преддверии Международного женского дня сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кого россияне будут поздравлять с 8 Марта и какую сумму планируют потратить на цветы и подарки.

Подарки и/или букеты на 8 Марта будут дарить 75% мужчин и 71% женщин. Superjob подсчитал статьи расходов на цветы и презенты. Средние траты россиян на 8 Марта - 2300 руб. на букеты и 2800 руб. на подарки. Мужской бюджет значительно больше женского: так, на цветы мужчины планируют потратить 2700 руб., а женщины - 1600 руб., на подарки - 3300 и 2200 руб. соответственно. Чем выше уровень дохода, тем больше расходы на 8 Марта: у россиян с зарплатой до 30 тыс. руб. в месяц - в среднем 1800 руб. на букеты и 2400 на подарки, а у россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. - 3000 и 3700 руб. соответственно.

По сравнению с прошлым годом, молодежь до 24 лет и россияне с зарплатой от 80 тыс. руб. планируют потратить больше денег на покупку цветов. Россияне старше 45 лет потратят на подарки меньше, а на цветы больше, чем в 2019 году. Москвичи заложили больший бюджет на подарки. А вот нестоличные жители на подарках планируют сэкономить.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, следует ли изменить внешний вид Зеленого театра в Пскове в процессе реконструкции?
В опросе приняло участие 309 человек
06.03.2020, 09:260 Женщины поздравляют коллег с 8 Марта чаще мужчин 06.03.2020, 09:180 В РФ создали комиссию по повышению устойчивости экономики из-за коронавируса 06.03.2020, 09:080 Ансамбль Псковского кремля станет доступен для маломобильных граждан 06.03.2020, 09:020 Пять артснарядов обезвредили саперы в Псковском районе
06.03.2020, 08:480 Женщину сбили на улице Щорса в Великих Луках 06.03.2020, 08:450 Для идеальной фигуры: ТОП-3 мясных низкокалорийных продуктов для милых дам от «Деревни Соловьи» 06.03.2020, 08:301 Большинство россиян пока не готовы видеть женщину президентом, премьером страны или генеральным прокурором - опрос 06.03.2020, 08:160 Псковским экскурсоводам расскажут о мемориальных кельях старцев Псково-Печерского монастыря
06.03.2020, 08:053 Оксана Федорова рассказала, как ее известность влияет на дочку и сына 06.03.2020, 07:474 В России в шесть раз увеличилось число женщин, желающих работать водителями 06.03.2020, 07:251 Налоговая нагрузка на ИП к 2024 году может вырасти на 50 млрд рублей 06.03.2020, 07:100 Утверждены структура и численность аппарата правительства России
06.03.2020, 07:020 Больничные пособия предлагают увеличить из-за коронавируса 05.03.2020, 22:160 Эксперты заявили о резком снижении смертности от спиртного в РФ из-за теплой зимы 05.03.2020, 22:060 Великолучанка примет участие в чемпионате России по тайскому боксу 05.03.2020, 21:591 Врач рассказал, чем опасен храп
05.03.2020, 21:420 Бюст Героя России Александра Лебедева, погибшего вместе с бойцами 6-й роты в Чечне, открыт в поселке Неелово 05.03.2020, 21:340 В Пскове полицейские приняли участие во Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом» 05.03.2020, 21:260 В Дедовичском районе отметили 78-ю годовщину отправки первого обоза с продовольствием в блокадный Ленинград 05.03.2020, 21:212 Появились первые заявки на участие в фестивале «Добрый Псков - Город Детства»
05.03.2020, 21:150 У псковского поэта Артема Верле выходит новая книга 05.03.2020, 21:110 ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса 05.03.2020, 21:000 Представители Псковской области подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» 05.03.2020, 20:510 Два кладбища в Сосновом Бору поставят на кадастровый учет после вмешательства прокуратуры
05.03.2020, 20:441 Михаил Ведерников заручился поддержкой Олега Матыцина в реализации инфраструктурных проектов в сфере спорта 05.03.2020, 20:303 Псковичей информируют о рассрочке платежа за капитальный ремонт 05.03.2020, 20:195 Опрос: Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ 05.03.2020, 20:150 Судебное заседание по вопросу строительства АЗС возле Мирожского монастыря состоится 18 марта
05.03.2020, 20:070 Ветеринары рассказали, как проверить питомца на коронавирус 05.03.2020, 20:037 Псковская область представит программу по модернизации первичного звена регионального здравоохранения в Минздраве РФ 05.03.2020, 19:560 Комитетом по охране памятников Псковской области проводится работа по установлению историко-культурной ценности территории концлагеря «Шталаг 372» 05.03.2020, 19:400 Региональный Росреестр: заказ выписки поможет минимизировать риски при сделках с имуществом
05.03.2020, 19:201 В Середке Псковского района будут газифицированы несколько улиц 05.03.2020, 19:130 Председатель избирательной комиссии Псковской области и специалисты принимают участие во II Общероссийском электоральном медиафоруме в Петербурге 05.03.2020, 18:555 Конституция-2020: не читал, но… 05.03.2020, 18:430 Воинские захоронения отремонтируют в Дновском районе
05.03.2020, 18:251 Фермерам могут разрешить использовать семена без согласования с селекционерами 05.03.2020, 18:080 Агитационную встречу с учащимися Бежаницкой средней школы провели сотрудники СИЗО-2 05.03.2020, 17:570 Дождь с мокрым снегом обещают псковичам синоптики 6 марта 05.03.2020, 17:550 Фотофакт: «Предупреждающий» стул на улице Кошевого
05.03.2020, 17:460 Партийный проект для молодежи «ПолитСтартап» набирает обороты 05.03.2020, 17:390 «Счастье в конверте» подарит региональная киносеть жителям Псковской области 05.03.2020, 17:310 Более 300 пожаров, в которых погибли 19 человек, произошли в Псковской области за два месяца 05.03.2020, 17:240 Вывоз мусора в предстоящие праздники обсудили на совещании в Пскове
05.03.2020, 17:190 Магазин «Dommo» в ТРК «Акваполис» приглашает на праздничную программу в честь 8 марта 05.03.2020, 17:051 Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето 05.03.2020, 16:550 В России учреждена «Партия прямой демократии», ее генсеком стал основатель World of tanks 05.03.2020, 16:521 Обследование на инвалидность: как бесплатное становится платным
05.03.2020, 16:480 Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии 05.03.2020, 16:430 Бюджет Пскова-2019 по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 92,7% 05.03.2020, 16:352 Игорь Романов подал заявку на участие в конкурсном отборе кандидатов в бизнес-омбудсмены 05.03.2020, 16:270 Топиар-фигуры медведя, зайца и лося установят в себежском Сосновом Бору
05.03.2020, 16:210 Организованная Молодежным парламентом фотовыставка «Женщины в войне» открылась в Пскове 05.03.2020, 16:080 Псковские школьники побывали на экскурсии в Лабораторном центре профсоюзного экологического контроля 05.03.2020, 15:580 Прошедшая зима в России стала самой теплой в истории 05.03.2020, 15:554 Виктор Антонов: Я не хочу жить по «брюссельским законам»
05.03.2020, 15:480 Проверять готовность к отопительному сезону будут тщательнее 05.03.2020, 15:380 Футбольный клуб «Луки-Энергия» приглашает болельщиков на встречу 05.03.2020, 15:250 За дискриминацию инвалидов введут штрафы до 500 тысяч рублей 05.03.2020, 15:208 Памфилова сравнила голосование по поправкам в Конституцию с борщом, винегретом и котлетами
05.03.2020, 15:160 Госдума РФ приняла закон о возможности получения негосударственных пенсий в 55 и 60 лет 05.03.2020, 15:080 Псковский облсовпроф: Постановление администрации области об оплате учителям работы на ЕГЭ и ОГЭ до сих пор не опубликовано 05.03.2020, 14:559 Псковский завод «Титан-Полимер» обсудил с псковским бизнесом направления возможного сотрудничества 05.03.2020, 14:511 Ключевые шаги в развитии образовательной среды обсудили Сергей Кравцов и Михаил Ведерников
05.03.2020, 14:420 Свой «Чистейший прелести чистейший образец» представят слушателям в «Михайловском» 8 марта 05.03.2020, 14:390 Псковские таможенники предотвратили контрабанду картин, сервиза и статуэтки 05.03.2020, 14:286 Андрей Козлов о 6-й роте: Эти ребята показали всему миру, что с Россией воевать бесполезно 05.03.2020, 13:591 Росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в хищении из магазина
05.03.2020, 13:510 Более 660 бойцов, павших в годы войны на территории Псковской области, перезахоронено поисковиками в 2019 году 05.03.2020, 13:450 Главный санитарный врач Псковской области: Носить медицинские перчатки для профилактики заражения коронавирусом - чрезмерно 05.03.2020, 13:360 Более 3 тысяч солдат, павших в боях во время войны, не увековечены в Великолукском районе 05.03.2020, 13:241 Нацпроект позволит отремонтировать около 6 км дорог в Псковском районе
05.03.2020, 13:171 Псковский Детский фонд начинает реализацию проекта «Щедрый склад» 05.03.2020, 13:102 Коронавирус подтвердился у студента-итальянца в Санкт-Петербурге 05.03.2020, 13:025 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 05.03.2020, 12:511 Коллекторы назвали основные причины просрочки россиян по кредитам
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.