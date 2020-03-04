Общество

Поставленные детям в регионах онкодиагнозы начнут перепроверять в Москве

Диагнозы детей с онкологическими заболеваниями, поставленные в региональных лабораториях, будут проходить обязательную перепроверку в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева. Об этом сообщил РБК его президент Александр Румянцев.

По словам Румянцева, центру поручено «разработать регламент улучшения диагностики и организации второго мнения для морфологического диагноза». Этот порядок и будет предусматривать повторную обязательную проверку биоматериала детей с онкологическими заболеваниями. Об этом говорится в протоколе совещания по вопросам обеспечения детей лекарственными препаратами. Он подписан министром здравоохранения Михаилом Мурашко, сообщают «Известия».

Сейчас при пересмотре материала, полученного из регионов, в центре выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение, рассказал собеседник издания. По его мнению, для перепроверки биоматериалов должно быть предусмотрено прямое финансирование. Заместитель гендиректора НМИЦ Алексей Масчан добавил, что сейчас так называемое второе мнение не является обязательно процедурой, а пересылка биоматериалов в центр оплачивается либо родителями, либо страховыми компаниями. После утверждения регламента она будет проходить в обязательном порядке.

В протоколе совещания в Минздраве главному специалисту – эксперту по лабораторной диагностике поручается также разработать требования к деятельности клинико-диагностических лабораторий. Это предполагает сертифицирование лабораторий в регионах, которые анализируют биоматериал и выдают диагноз. Как отметил Румянцев, это необходимо, потому что лаборатории допускали много ошибок. В начале февраля 2020 года 160 специалистов написали коллективное письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко и директора департамента медицинской помощи детям и родовспоможения Минздрава Елены Байбариной, в котором в том числе указали на низкий уровень лабораторий в регионах.