Общество

Региональное управление Росгвардии призывает жителей Псковской области активнее использовать портал госуслуг

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области призывает жителей региона активнее использовать возможности Единого портала госуслуг.

Центр оказывает большой спектр государственных услуг населению, связанных с оборотом гражданского оружия через Единый портал государственных услуг, пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства.

При подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.

Кроме того, при подаче электронного заявления на сайте Госуслуг, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Напомним, что центр ЛРР управления Росгвардии по региону реализовал возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на Едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.