Общество

Работу в условиях проектного финансирования Василий Осипов обсудил с подрядчиками и кредиторами

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел очередное рабочее совещание с представителями кредитных организаций и строительных компаний, реализующих проекты по жилищному строительству на территории региона. Стороны обсудили актуальные вопросы перехода на проектное финансирование при возведении многоквартирных жилых домов, а также и завершение уже начатых проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

С 1 июня 2019 года вступили в действия изменения в законодательстве в сфере долевого строительства. Согласно новым требованиям, на территории Псковской области в проектном финансировании нуждаются 13 проектов. В ходе обсуждения Василий Осипов поинтересовался у представителей строительных компаний на какой стадии находятся заявки.

На территории области пять банков проводят работу с застройщиками по открытию эскроу-счетов. На сегодняшний день подано 4 заявки, 3 из которых одобрены и 1 заявка находится на предварительном рассмотрении.

Представители застройщиков заверили, что проблемы во взаимодействии с кредитными организациями отсутствуют. По действующим проектам компании работают за счет собственных ресурсов. В случае отсутствия внутренних резервов незамедлительно будут поданы заявки на получение проектного финансирования.

«Важно, чтобы не было проблемных объектов на территории Псковской области» - отметил Василий Осипов.

Также в ходе совещания обсудили вопрос по завершению проектов строительства. Сегодня на территории области возводятся 53 объекта со сроками сдачи объектов до 2022 года. В их число входят 51 многоквартирный дом и 1 жилой микрорайон (8 многоквартирных домов и 1 нежилое здание).

По состоянию на март 2020 года Комитетом по региональному контролю и надзору Псковской области по 29 проектам выданы заключения о соответствии строительства критериям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22 апреля 2019 года № 480. Василий Осипов поручил специалистам взять под особый контроль сдачу объектов, срок завершения которых запланирован на текущий год.

Напомним, федеральным проектом «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» установлен показатель по увеличению к 2024 году объема жилищного строительства до 306 тыс кв метров в год. В 2019 году было введено 260,9 тыс кв метров жилья, что составляет порядка 116% от установленного целевого показателя. На 2020 год запланирован ввод жилья в объеме 250 тыс кв м.