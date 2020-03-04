Общество

Только четверть россиян готовы направить маткапитал на улучшение жилищных условий

Четверть граждан России готовы направить материнский капитал на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на совместное исследование аналитического центра и финансового института развития в жилищной сфере.

Согласно исследованию отмечается, что каждый пятый россиянин, а это 22 процента, хотел бы воспользоваться семейной ипотекой.

В свою очередь, четверть опрошенных готовы использовать маткапитал для улучшения жилищных условий. Отмечается, что в настоящее время такая потребность есть у 40 процентов российских семей. По данным финансового института, в 2017 году соответствующий показатель составлял 45 процентов.

Кроме того, больше половины россиян, а именно 57 процентов, назвали несоответствие требованиям программ в качестве главной причины, по которой они не могут воспользоваться господдержкой в этой сфере. А каждый десятый опрошенный - 11 процентов - назвал условия программы непривлекательными.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1,6 тысяч человек старше 18 лет из 150 населённых пунктов в 52 регионах страны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Отмечается, что средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, формирование будущей пенсии мамы, обучение детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.