Общество

Полиция в Великих Луках ищет пропавшую летом женщину в черном платье

Сотрудники полиции в Великих Луках устанавливают местонахождение пропавшей без вести Галины Королевой 1951 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 23 августа прошлого года женщина ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.