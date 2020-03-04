Общество

Проверка на Псковской станции скорой помощи продлится больше месяца

На Псковской станции скорой медицинской помощи проводятся проверочные мероприятия, которые продлятся больше месяца. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 6 марта, на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам здравоохранения Псковской области, сообщила руководитель регионального комитета по здравоохранению Псков Марина Гаращенко.

«После нашего выезда на станцию скорой медицинской помощи, где мы провели две встречи с коллективом (я выслушала все мнения, замечания и просьбы, в основном претензии высказывают водители и фельдшеры), подписаны приказы по проверке финансово-экономической деятельности станции скорой медицинской помощи и по проверке принципа работы станции в целом», - уточнила она.

По ее мнению, неправильно говорить, что станция испытывает острое недофинансирование, проблема лежит в неправильно организованной финансово-экономической деятельности. Но окончательные выводы можно будет сделать после завершения проверки.

Марина Гаращенко подчеркнула, что сейчас стоит задача сформировать единую диспетчерскую службу скорой помощи и правильно сформировать логистику. При этом она уточнила, что псковская станция скорой помощи не выезжает дальше Псковского района.

Еще один важный вопрос - об уровне заработной платы медработников, работающих на станции скорой помощи. «Мы посмотрим сейчас очень внимательно, уже запросили все документы, наши финансисты проводят анализ. Сотрудники скорой помощи приглашены в качестве независимых экспертов в наших проверочных мероприятиях. Проверка продлится не меньше месяца», - добавила Марина Гаращенко.