Общество

Общественная комиссия проинспектировала колонию в Островском районе

Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Николай Червяков и его коллега Игорь Романов посетили исправительную колонию №2, расположенную в Островском районе. Они проинспектировали основные объекты учреждения на предмет соблюдения законных прав граждан, отбывающих наказание, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления ФСИН.

В сопровождении сотрудников учреждения и временно исполняющего обязанности помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Вячеслава Иванова правозащитники проверили условия содержания осужденных, жилые и спальные помещения, качество приготовления пищи, а также посетили медчасть, библиотеку, комнату длительных свиданий и магазин.

Также в ходе визита представители ОНК побывали в профессиональном техническом училище, после чего провели прием осужденных по личным вопросам.

По итогам посещения нарушений прав осужденных не выявлено, заключили в ведомстве.