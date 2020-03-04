Марина Гаращенко: Средняя зарплата медиков не должна быть просто «средней температурой по больнице»

Средняя заработная плата медиков не должна быть просто «средней температурой по больнице». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение сегодня, 6 марта, на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам здравоохранения Псковской области, озвучила руководитель регионального комитета по здравоохранению Псков Марина Гаращенко.
«Мы прекрасно понимаем, что уровень заработной платы медиков в разных регионах отличается. Понимаем и то, что в Псковской области эта планка достаточно низка. Мы подготовили данные в рамках рабочей группы при министерстве труда буквально по каждому сотруднику. Проанализировали буквально пофамильно всех врачей, медперсонал с различным уровнем образования и квалификации. Мы просили Псковскую область подвести под уровень тех регионов, где созданы приемлемые условия по зарплате медикам, и не привязываться при этом к уровню средней заработной платы в самой Псковской области», - сообщила Марина Гаращенко.
Чиновник уточнила, что средняя зарплата медицинских работников в регионе – 54 тысячи рублей, и этими цифрами возмущаются сами медработниками. «Поэтому мы понимаем, что средняя заработная плата должна быть у всех сотрудников, разумеется, в зависимости от выработки, а не была просто «средней температурой по больнице», - добавила она.
При этом Чиновник уточнила, что есть положительная динамика по повышению средней зарплаты медиков в области.
«Социальный статус медработника стоит в приоритете - для того, чтобы мы сформировали комфортные условия для приезда специалистов в наш регион. Мы понимаем, что медработник поедет туда, где лучшие условия, где предоставляют жилье и достойную зарплату». – пояснила Марина Гаращенко.