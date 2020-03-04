Общество

Два врача-онколога пополнят штат Псковского онкодиспансера летом

Вопрос с нехваткой кадров в Псковском онкодиспансере действительно стоит, но постепенно его острота уменьшается. Так, в 2019 году в онкодиспансер пришли 12 врачей, хотя из них только два онколога, в том числе онколог-хирург. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 6 марта, на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам здравоохранения Псковской области, сообщила руководитель регионального комитета по здравоохранению Псков Марина Гаращенко.

«Пришли в том числе молодые перспективные специалисты. Летом рассчитываем, что в онкодиспансер придут еще двое врачей-онкологов», - уточнила она.

Марина Гаращенко также отметила, что закупленное лабораторное оборудование позволяет анализы пациентов изучать на месте, а не отправлять их в Санкт-Петербург. Однако наиболее сложных пациентов пока будут отправлять в петербургские клиники.