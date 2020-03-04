ТРК «Акваполис» приглашает псковичей на красивые выходные в честь 8 марта

ТРК «Акваполис» приглашает псковичей на красивые выходные в честь женского праздника. ТРК «Акваполис» ожидает всех гостей и покупателей уже с 6 марта.
Дайджест развлечений ТРК на красивый викенд:
- 6 марта (пятница): ресторан «Инжир» - певица Елизавета Степанова, начало в 21.00. Вход свободный, резерв столов по телефону 20-19-00.
- 6 марта (пятница): центральный атриум - сценический мальчишник. Подробности по ссылке, начало в 18.30, вход свободный.
- 7 марта (суббота): галереи ТРК «Акваполис» - ярмарка мастеров. Время работы с 10.00 до 18.00, вход свободный.
- 7 марта (суббота): ресторан «Инжир» - скрипач Николай Антикона (Беларусь). Начало в 21.00, вход свободный, резерв по телефону 20-19-00.
- 8 марта (воскресенье): «Игродром» - праздничный мастер-класс для детей «Моя мама лучше всех». Начало в 14.00, вход свободный
- 8 марта (воскресенье): фреш-маркет «Корзинка» - мастер-класс по изготовлению сыра в домашних условиях ( у отдела Бебешкино). Начало в 15.00, вход свободный.
- 8 марта (воскресенье): атриум у магазина Dommo - праздничная программа «8 желаний». Начало в 15.00, вход свободный.
- 8 марта (воскресенье): аквапарк «Акваполис» - праздничный марафон «SPAсибо милые дамы». Начало программы в 12.30. Вход согласно тарифам аквапарка.
- 8 марта (воскресенье): ресторан «Инжир» - саксофонист Роман Константинов. Начало в 21.00, вход свободный, резерв столов по телефону: 20-19-00.
По вашему мнению, следует ли изменить внешний вид Зеленого театра в Пскове в процессе реконструкции?