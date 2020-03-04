Общество

Пскович заказал игровую приставку на фейковом сайте

Псковичи стали жертвами мошенников, предложивших им обезопасить банковские карты, получить бонусные баллы и приобрести товары через интернет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

31-летний пскович 5 марта заинтересовался на одном из сайтов объявлением о продаже игровой приставки. Мужчина перечислил на указанный счет более 14 тысяч рублей. Однако, как выяснилось позже, этот сайт оказался фейковым.

Еще одному 48-летнему горожанину неизвестные через социальную сеть предложили бонусные баллы от банка и завладели 30 тысячами рублей.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела.

Кроме того, по версии следствия, 56-летнему псковичу вчера позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Незнакомец под предлогом предотвращения несанкционированного списания с его банковской карты завладел деньгами горожанина в сумме 400 тысяч рублей. По аналогичной преступной схеме 62-летняя жительница областного центра лишилась 146 тысяч рублей.

«И это, к сожалению, далеко не полный список жертв дистанционного мошенничества. В этой связи полиция напоминает нашим согражданам, что нельзя поддаваться на различные ухищрения незнакомцев и предоставлять им свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт», - отметили в ведомстве.