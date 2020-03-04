Общество

В санатории «Гороховое озеро» создадут 36 коек для лиц, которые контактировали с заболевшими коронавирусом

В санатории «Гороховое озеро» создадут 36 коек для тех лиц, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Для носителей вируса подготовлены боксы в инфекционной больнице. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 6 марта, на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам здравоохранения Псковской области, сообщила руководитель регионального комитета по здравоохранению Псков Марина Гаращенко.

«Коронавирусная инфекция сегодня обсуждается на всех уровнях, для медицинского сообщества эта тема острая и существенная», - заявила она.

По ее словам, в Псковской области организована работа штаба и отдельной рабочей группы по коронавирусу. «Уже выработан план действий. Все медорганизации находятся в повышенной готовности. Все средства для защиты медработников имеются в достаточном количестве. Мы провели аудит всех инфекционных коек, потому что понимаем, что есть определенные проблемы в наших инфекционных больницах. Думаем над тем, как перепрофилировать некоторые койкоместа», - рассказала она.

«В каждом регионе мы, безусловно, должны сформировать меры безопасности. Очень важно, что мы приграничная территория, Псковская область граничит с тремя государствами. Это определенный вызов, поэтому все меры безопасности должны быть предприняты по максимуму», - подчеркнула чиновник.

В Роспотребнадзоре есть необходимые тесты по проверке на наличие коронавируса, заверила Марина Гаращенко. Также она сообщила, что все люди с внебольничной пневмонией будут проверяться на наличие коронавируса.

Кроме того, Марина Гаращенко отметила, что в Псковской области действительно есть сложности с обеспечением всех желающих масками. Проблема, по ее словам, возникла у поставщиков, и будет решена в ближайшем будущем.