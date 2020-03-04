Общество

2,3 млн рублей выделено дополнительно на профилактику распространения коронавируса в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выделил дополнительные средства в объеме 2,3 млн рублей на профилактическую работу по коронавирусу, включая приобретение средств индивидуальной защиты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 6 марта, на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам здравоохранения Псковской области, сообщила руководитель регионального комитета по здравоохранению Псков Марина Гаращенко.

«Даже если возникнет экстренная ситуация по коронавирусу в Псковской области, у нас есть поддержка федерального центра и всех служб, включая пограничную и Роспотребнадзор», - заверила председатель комитета.

Марина Гаращенко также обратила внимание, что помимо коронавируса остаются актуальными сезонные заболевания – ОРВИ и грипп, поэтому образовательные учреждения в любом случае должны быть в режиме высокой подготовленности.

Чиновник также с удовлетворением отметила, что во многих аптеках и торговых сетях есть памятки, связанные с профилактикой коронавируса.