Общество

«Зарплатные» вопросы и вопросы доплат за вредные условия труда чаще всего задавали специалистам облсовпрофа на приеме в Великих Луках

5 марта в Великих Луках специалисты Псковского областного совета профсоюзов провели прием членов профсоюзов города и Великолукского района. Участие в консультировании профсоюзных активистов приняла и председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова.

«Вчерашний прием в Великих Луках стал первым за долгое время, и мы очень быстро поняли, насколько востребована такая форма работы у наших профсоюзных активистов. В ней были задействованы специалисты в сфере охраны труда, в сфере права, и я в том числе. Пришлось «тряхнуть стариной», опереться на свое базовое юридическое образование и вспомнить, что некогда я была одним из самых успешных правовых инспекторов Псковской области. Главный вывод, которые мы уже сделали по итогам вчерашних встреч: запрос на такого рода консультирование у наших членов профсоюзов очень большой. К нам приходили медики, педагоги, представители работников жилищно-коммунальной сферы, «Всероссийского Электропрофсоюза». Они задавали различные вопросы, но так или иначе практически все озвученные проблемы касались оплаты труда, спецоценки условий труда и применения ее результатов», — рассказала Ульяна Михайлова.

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова отметила, что профсоюзный актив нуждается в глубоком правовом просвещении. «Особенно в части установления компенсационных выплат. Большая волна изменений в этой сфере прошла в 2008-м, в 2014-м годах. И на сегодня понятно, что условия труда (дополнительные отпуска, оплата периодов работы по совместительству, по совмещению, оплата сверхурочной работы, оплата любой работы в условиях, отклоняющихся от нормальных) ранее были много лучше, чем мы видим сегодня в структуре оплаты труда работников различных отраслей. Так, работники системы здравоохранения (практически каждый, кто приходил к нам на прием) начинали свой вопрос с того, что некогда была проведена спецоценка их рабочих мест, и условия предоставления отпусков, оплаты труда, компенсационные выплаты изменились в худшую сторону. Большой проблемой при этом является то, что работники не понимают, каким образом противостоять моментам, связанным с ухудшением условий оплаты их труда. Нам задавали вопросы о порядке установления, почему произошли такие изменения и возможно ли вернуть прежний уровень оплаты труда, как в этом случае действовать», — рассказала председатель облсовпрофа.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, Ульяна Михайлова отметила еще одну общую тенденцию, обозначенную участниками приема: «В Псковской области явно увеличивается интенсивность труда, увеличивается уровень ответственности и нагрузки, связанной с включением в перечень должностных обязанностей тех функций, которых не было ранее (например, ведение документального учета, создание различных итоговых документов). При том, что такое усиление режима труда фиксируется как у бюджетников, так и во внебюджетной сфере, уровень заработной платы прямо пропорционально не растет».

«От педагогов нам задавали вопросы о том, каким образом будет происходить оплата труда учителей по организации и проведению единого государственного экзамена, ведь их уже включают в списки и обязывают принять участие в итоговой государственной аттестации. Мы, к сожалению, полноценно на этот вопрос ответить не смогли, так как документы о системе оплаты такого труда и принципах его оплаты не обнародованы, и нам на сегодня неизвестны. Но что мы услышали: по итогам работы в прошлом году учителя опытным путем установили, что им платили примерно 49 рублей в час за участие в работах по проведению ЕГЭ. Нагрузка была достаточно большая, но итоговые суммы за весь период, когда они выполняли эту сложную и ответственную работу, составили от тысячи до полутора тысяч рублей. Причем нам рассказали о таком парадоксе: в экзаменационный период учителю, например, в городе Великие Луки, приходилось ездить из своего образовательного учреждения в другое. Подчас было необходимо добираться на двух маршрутках в один конец города, затем на двух маршрутках — в другой конец, и общая цена таких разъездов составляла 120 рублей в день, что совершенно неадекватно итоговой сумме полученных выплат. В некоторых случаях учитель тратил столько же, сколько заработал за этот процесс, а иногда и больше. Поэтому перед действующей региональной властью этот вопрос необходимо объективно поставить: выполнение такой ответственной педагогической функции на территории города Великие Луки и в целом на территории региона должно быть комфортным!» — подчеркнула лидер псковских профсоюзов.

По словам Ульяны Михайловой, в конце рабочего дня произошел буквально наплыв членов профсоюзов. «В связи с этим мы не смогли глубоко проработать ряд вопросов, но взяли их на карандаш. В частности, в конце приема нам был задан вопрос из сферы здравоохранения: сегодня на территории региона идет назначение ответственных лиц по контролю и профилактике распространения коронавируса. Медиков уполномочили вести эту ответственную деятельность соответствующими распоряжениями, с ними проводят инструктажи, консультации. Сами медики осознают, что это высочайший уровень риска, в том числе личного. В связи с этим они задаются объективным вопросом: будет ли производиться оплата за эти риски, потому что сегодня общий уровень оплаты за вредные, но более спокойные условия — это 12 процентов от должностного оклада, что как мы понимаем, неадекватно тем рискам, которые могут возникнуть. Мы консультировали медиков по вопросам оплаты работы ночью, два вопроса были заданы на эту тему, мы взяли их на карандаш и будем, безусловно, обращаться в соответствующий отраслевой профсоюз на предмет проверки: действительно ли оплата «ночных» в учреждениях здравоохранения не всегда производится в повышенном размере тарифной ставки по сравнению с дневной ставкой? Звучит это неправильно, мы тут же, конечно, нашли опору и в трудовом законодательстве, и в постановлении правительства РФ. Не беремся сейчас утверждать , что эти факты имеют место, но это серьезный сигнал для Псковского облсовпрофа и для отраслевого профсоюза», — рассказала председатель Псковского облсовпрофа.

В целом, она еще раз отметила, что практика взаимодействия с профсоюзным активом в режиме общественных приемных, правовых консультаций, консультаций в сфере охраны труда сегодня очень нужна. «Наш вчерашний прием показал, что такой коллективное консультирование специалистами Псковского облсовпрофа должно осуществляться по графику. Мы этот график готовы создать и выполнять. Следующий прием, который мы намерены организовать, состоится в городе Новоржеве. Сейчас мы согласовываем время и режим такого приема, а день нам уже известен — это будет буквально на следующей неделе, 11 марта», — заключила Ульяна Михайлова.