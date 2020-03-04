Общество

Псковская область вошла в число регионов с наибольшим количеством цветочных магазинов

Псковская область вошла в число регионов с наибольшим количеством магазинов цветов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Marketing Logic. Компания к Международному женскому дню проанализировала данные об инфраструктуре, которая, как традиционно считается, работает на женскую аудиторию: магазины косметики и парфюмерии, ювелирных украшений, салоны красоты и магазины цветов. Аналитики также сравнили результаты 2020 и 2018 годов.

Как показало исследование, порадовать женщин цветами проще всего мужчинам из Республики Марий Эл, Калининградской, Псковской, Тамбовской областей, где на один магазин цветов приходится менее 2 тысяч жителей. Далее следуют Брянская область, Краснодарский край, Костромская, Архангельская, Саратовская области, Республика Карелия, Тюменская область, Пермский край, Мурманская, Рязанская, Курская области.

Сложнее всего купить женщинам цветы к празднику в республиках Ингушетия и Кабардино-Балкария – на каждый магазин приходится более 6 тысяч жителей. Выше плотность магазинов в Республиках Адыгея и Дагестан, Кемеровской области , Камчатском крае, Республике Бурятия), Ростовской, Магаданской областях, Санкт-Петербурге, Москве, Самарской, Астраханской, Волгоградской областях, Хабаровском крае.

В 2018 году в тройке лидеров по доступности цветочных магазинов были Псковская, Калининградская области (остались в ТОП-3) и Краснодарский край (переместился на 6 место).

Добавим, Псковская область не вошла в число регионов с наибольшей концентрацией магазинов косметики, парфюмерии, ювелирных салонов и салонов красоты в 2020 году. При этом отмечается, что в 2018 году Псковская области входила в число регионов-лидеров по количеству салонов красоты. Сейчас она в середине списка.

В целом в рейтинге насыщенности региона объектами индустрии красоты (средний показатель, учитывающий ранее указанные цветочный, ювелирный бизнес, салоны красоты и магазины парфюмерии и косметики) в лидерах – Калининградская область. Следующие позиции занимают Краснодарский край, Республика Марий Эл и Костромская область. Два года назад рейтинг возглавлял Краснодарский край. Наименьшая концентрация объектов индустрии красоты – в Ингушской и Кабардино-Балкарской республиках. В 2018 году список замыкали Орловская и Магаданская области.