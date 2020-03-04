Общество

Поправки в бюджет и индексацию выплат рассмотрят депутаты областного Собрания на внеочередной сессии

Изменения в бюджет рассмотрят депутаты Псковского областного Собрания на внеочередной 41-й сессии. По решению Совета регионального парламента заседание назначено на 12 марта, в утверждённой повестке всего два вопроса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПОСД.

«На прошедшем заседании в повестке стоял вопрос о внесении изменений в бюджет на текущий год и на плановый период. К сожалению, мы были вынуждены исключить его из повестки, поскольку не имели на тот момент согласования Министерства финансов РФ – в соответствии с соглашением, подписанным с Минфином, все изменения в бюджет мы должны согласовывать», - напомнил членам Совета Собрания спикер Александр Котов.

В настоящий момент, по словам председателя, все необходимые поправки отработаны, администрация области готова представить законопроект. «Рассмотреть его нужно как можно быстрее, потому что денежные средства, которые предусматриваются законом о бюджете, нужно использовать как можно быстрее: заключать государственные и муниципальные контракты, в срок проводить необходимые работы, в том числе и в рамках реализации национальных проектов», - уточнил Александр Котов.

Официальный представитель администрации региона в Собрании депутатов – начальник правового управления Наталья Волкова предложила включить в повестку ещё один «актуальный социальный вопрос». Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» предусматривает индексацию на 3% социальных выплат, не нашедших пока отражение в «Законе о бюджете Псковской области». По словам Наталья Волковой, речь идёт о выплатах ветеранам труда Псковской области, детям войны, об опекунских пособиях, ежемесячных пособиях на ребёнка, пособий для приёмных семей. Разработчик предлагает распространить действие новых норм с 1 января текущего года.

Внеочередная сессия начнётся в полдень 12 марта, ожидается, что профильные комитеты соберутся на заседания в тот же день.