Псковская область попала в пятерку регионов, где женщины чаще всего получают цветы

В преддверии Международного женского дня специалисты портала Kaluga-poisk.ru выяснили, где женщинам чаще всего дарят цветы.
Были проанализированы посты пользователей в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram с фотографиями цветов за год. Учитывались только посты обычных пользователей, страницы и аккаунты цветочных магазинов в расчет не принимались. В исследовании принимали участие города в населением более 100 000 человек за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
Показателем рейтинга был выбран коэффициент, в основе которого лежит соотношение «цветочных» фото к числу женщин, проживающих в городе. В тройку лидеров вошли Екатеринбург, Брянск и Курган. В десятку попала и Калуга.
Топ-10 городов, где женщины чаще всего получают цветы:
В своих постах россиянки чаще всего отмечают, что получили цветы в день рождения, на 8 марта и годовщину отношений. Особо трепетные подписи к фото леди оставляют в случаях, если цветы им подарили без какого-либо повода.