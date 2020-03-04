Общество

У псковских медиков спросят, какие меры поддержки для них наиболее важны

Областной комитет по здравоохранению намерен провести социологический опрос медработников (отдельно врачей и медсестер), чтобы выяснить, какие меры поддержки для них наиболее важны. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 6 марта, на пресс-конференции сообщила руководитель регионального комитета по здравоохранению Псков Марина Гаращенко.

«Мы понимаем, что все хотят высокую зарплату, как в Петербурге и в Москве. Поверьте, если бы была возможность, обязательно дали бы. Но мы хотим разобраться, что еще важно для сотрудников. Нужна ли квартира или социальные преференции? Все отвечают по-разному», - поделилась она.

Марина Гаращенко уточнила, что сейчас есть очередь на жилье. «Нам нужно ровно столько квартир, сколько нам надо привлечь врачей. В профильной программе стоит 6,5 млн рублей на покупку квартир. Мы просим федеральный центр нам помочь. Когда уже точно будет понимание, мы уже озвучим, насколько будет увеличена эта сумма», - рассказала она. При этом Марина Гаращенко согласилась с ранее озвученным мнением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который заявил, что доведение уровня зарплат псковских медиков до уровня Москвы и Санкт-Петербурга – это утопия.

«Я всегда буду на стороне медиков, а не на стороне администрации или главного врача», - заявила Марина Гаращенко.

По ее словам, рассматривается вопрос о трехкратном увеличении разовых подъемных для врачей, фельдшеров и медсестер. В частности, предполагается, что врачи при первом трудоустройстве получит не 100, а 300 тысяч рублей.