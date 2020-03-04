Общество

Средний возраст женщин Псковской области составляет 45,6 года

В общей численности населения Псковской области преобладают женщины. На 1 января 2019 года численность женщин составляла 53,7% общей численности населения, из них 72,2% проживали в городской местности. На 1000 мужчин приходилось 1160 женщин, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

«Современная российская женщина может позволить себе работать почти где угодно и кем угодно. Согласно данным выборочных обследований рабочей силы, численность экономически активных женщин региона в возрасте 15 лет и старше в среднем за 2019 год составила 151,4 тыс. человек (для сравнения, в 2018 году – 153,8 тысячи человек), иначе говоря представительницы «прекрасного пола» составляли практически половину трудовых ресурсов области. Из них 95,6% (144,7 тысячи человек) имеют доходное занятие, а 4,4% (6,7 тысячи человек) являются безработными», - рассказали в Псковстате.

Средний возраст работающих женщин составил 44 года (в 2018 году – 43 года), а средний возраст безработной женщины – 40 лет (в 2018 году – 37 лет).

Женщины работают во всех областях экономики, от государственного управления и обеспечения военной безопасности до ремонтно-строительной сферы. Женскими видами деятельности в Псковской области (в которых доля занятых женщин составляет более 65%) можно назвать торговлю, образование и деятельность в области здравоохранения и сфере социальных услуг.

Существенная доля занятых женщин имела высшее образование – 31,8%. Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена отмечено у 33,9%, а по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих – у 17,6% женщин.

Средний возраст женщин Псковской области на 1 января 2019 года составил 45,6 года, что на 7,2 года больше, чем возраст мужчин.