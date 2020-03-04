Общество

Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать самолеты

В Роспотребнадзоре рекомендовали проводить дезинфекцию самолётов после полётов в Китай, Иран, Южную Корею и Италию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в КНР, Италии, Республике Корея, Исламской Республике Иран и в целях недопущения распространения заболевания на территории РФ необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий на всех транспортных средствах (воздушных…), прибывающих из указанных стран», - говорится в рекомендациях.

Кроме того, ведомство рекомендует обеспечить всех сотрудников защитными масками в качестве профилактики. Роспотребнадзор также предлагает не допускать к работе людей с признаками болезни.

Отмечается, что для дезинфекции нужно использовать антисептики, а также необходимо проветривать помещения и проводить влажную уборку. Кроме того, посуда, индивидуальные средства защиты и салфетки, которые были использованы во время рейса, должны быть сложены в плотно закрываемые пластиковые пакеты. Далее, в пункте прибытия они должны быть продезинфицированы и переданы на утилизацию.

По сообщения Роспотребнадзора, заключительная дезинфекция должна проводиться силами специализированных организаций с использованием одноразовых защитных костюмов, перчаток, масок, а также закрытой обуви или бахил.