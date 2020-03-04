Общество

Гидрологи не ждут высокого половодья на реках Европейской России

Аномально теплая зима привела к тому, что на реках европейской территории России почти нет льда и в бассейнах рек почти нет снега, в результате половодье почти повсеместно будет низким, сообщает Росгидромет.

«По расчетам Росгидромета, в результате сложившихся к началу марта гидрометеорологических условий половодье на реках юга, запада и центра страны ожидается низким, а его максимумы в бассейнах Дона и Оки будут на 7-10 м ниже обычных», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в «Интерфакс» в пятницу.

Исключением может стать только Новгородская область, где высокая водность бассейна озера Ильмень может привести к подъему уровней воды местных рек до неблагоприятных, местами до опасных отметок, следует из сообщения.

Сообщается, что к началу марта полностью растаял лед на Верхней и Нижней Волге, Верхней и Средней Оке, Верхнем и Среднем Днепре и его притоках Соже и Десне, а также на Западной Двине.