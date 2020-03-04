Общество

В МВД рассказали о новом способе хищения денег клиентов банков

В России появился новый способ хищения средств с банковского счёта - речь идет о так называемых зеркальных сайтах банка. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, передает ТАСС.

«Новым способом хищения денежных средств с банковского счёта является создание и использование зеркального сайта банка. Данный способ возможен, когда потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступники создают сайт, адрес которого и внешнее оформление совпадает с официальной версией. Если человек попадает на зеркальный сайт, то вводимыми данными для входа в личный кабинет могут воспользоваться злоумышленники, зайдя на настоящий сайт от имени потерпевшего.

«Далее возможен перевод денег со счёта потерпевшего из личного кабинета или подключение к его счёту услуги «Мобильный банк» на любом абонентском номере. Основным признаком того, что клиент зашёл на поддельный сайт банка является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом обслуживании сайта или любая информация, в которой будет указано о том, что обратиться на сайт можно позднее. При этом на телефон не поступает СМС-сообщение от банка о входе в личный кабинет, если такая форма оповещения предусмотрена», - рассказали в МВД.

В ведомстве заявили, что при наступлении соответствующих событий следует незамедлительно обратиться в банк и заблокировать счет.

Кроме того, в МВД сообщили, что в России ежегодно возрастает число хищений средств с банковских счетов. «За 2019 год количество преступлений, квалифицированных по статье «Мошенничество», возросло на 14% и составило 219 тысяч, в том числе подделки банковских карт увеличились на 57,2%, печатей и штампов на - 15,3% и в сфере автострахования - на 26,7%», - сообщили в ведомстве информагентству РИА «Новости».

Уточняется, что более половины от всех совершённых мошенничеств составляют преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Ранее в Центробанке заявили, что больше всего средств с банковских счетов граждан мошенниками было похищено при покупках в Интернете.