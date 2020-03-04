Общество

В псковском УГИБДД посетительниц поздравили с праздником

Сегодня в Пскове в канун Международного женского дня полицейские подготовили для представительниц прекрасного пола, пользующихся государственными услугами, приятный сюрприз.

Отметим, что в Псковской области старт праздничной эстафете, которая проводится МВД России во всех регионах страны, дали сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову. И теперь ее приняли представители дорожной полиции.

Начальник МРЭО УГИБДД подполковник полиции Михаил Григорьев вручил цветы и поздравил с замечательным весенним праздником псковитянок, которые пришли получать водительские удостоверения или за другими государственными услугами.