Общество

Накануне 8 марта в Псковскую область привезли цветы из 15 стран

Грузопоток цветочной продукции через государственную границу РФ в Псковской области традиционно увеличился в преддверии 8 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, 1-5 марта специалисты проконтролировали 846 тыс. штук срезанных цветов и 35,5 тыс. горшечных растений, местом происхождения которых являются 15 стран мира.

Основной объем поставляемых срезанных цветов выращен в Нидерландах, Италии, Испании, Германии, Израиле, Кении, Колумбии и Эквадоре, а горшочных растений – в Бельгии, Польше и Португалии.

Государственные инспекторы управления карантинных объектов не выявили, вся цветочная продукция соответствовала Единым карантинным фитосанитарным требованиям, утвержденным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года №157. Ввоз подкарантинной продукции проходил в соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза, утвержденного 18 июня 2010 года №318.

Всего с начала 2020 года сотрудники Россельхознадзора в пунктах пропуска через государственную границу РФ, расположенных на территории Псковской области, проконтролировали более 26 миллионов штук срезанных цветов и горшочных растений, поступивших из Нидерландов, Германии, Италии, Израиля, США и Коста-Рики.