Общество

Минтранс разъяснил, должны ли мужчины уступать женщинам место в метро

В федеральных правилах пользования метро нет требования уступать место женщинам, а объявления, которые звучат в метрополитене, являются просьбой к мужчинам, сообщили в пресс-службе Минтранса РИА «Новости».

В ведомстве разъяснили этот вопрос в преддверии 8 Марта. Там пояснили, что в типовых правилах пользования метрополитеном пункта о том, что мужчины должны уступать женщинам место в метро, нет.

«Если такие объявления звучат в метро, то они являются просьбой к представителям мужского пола», — рассказали в Минтрансе.

Так, в правилах столичного метро говорится, что пассажиры «должны быть взаимно вежливыми, уступать места в вагонах поездов инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и женщинам».

Федеральные типовые правила пользования метрополитеном были впервые утверждены в России примерно год назад. Они в целом содержат типовые положения, которые используются региональными метрополитенами. Документом определяется порядок организации перевозок пассажиров и провоза ручной клади метрополитеном, условия перевозок и т.д. В пресс-службе Минтранса разъяснили наиболее интересные моменты.

В частности, в ведомстве рассказали, что на федеральном уровне запрета на пронос в метро еды и кофе нет, но регион может прописать это в своих правилах. Кроме того, в метрополитене нельзя слушать музыку или аудиотрансляции без наушников.

Также в министерстве разъяснили, можно ли заходить в метро с детскими колясками. Как оказалось, запрета на это нет, но перевозка должна осуществляться при условии обеспечения безопасности и ребёнка, и пассажиров с учётом региональных правил.

В федеральных Правилах также содержится пункт о запрете проходить в метро без одежды и обуви. Он основан на морально-этических нормах поведения в общественных местах, пояснили в Минтрансе.