Общество

Конкурс профессионального мастерства определил лучшего оперативного сотрудника УФСИН России по Псковской области

На базе ИК-4 прошёл второй этап смотра-конкурса профессионального мастерства среди сотрудников оперативных отделов подразделений уголовно-исполнительной системы Псковской области. В смотре-конкурсе приняли участие лучшие оперативные сотрудники колоний и следственных изоляторов – победители первого этапа конкурса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По итогам конкурса в номинации «Лучший оперативный сотрудник Псковской области» первое место занял Владимир Калинин (УФСИН), который в мае 2020 года будет представлять свой регион на 3 финальном этапе смотра-конкурса в г. Москве, второе место – Антон Распутько (СИЗО-2), третье место по праву досталось Аркадию Каверзневу (ИК-3).

Отметим, судейской коллегией конкурса был отмечен довольно высокий уровень конкуренции между оперативными сотрудниками, которые показали достойный уровень не только теоретических навыков по знаниям нормативных актов, применяемых в служебной деятельности, но и высокие показатели в физической подготовке и приемах правил самообороны.