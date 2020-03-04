Общество

Весенний праздник состоялся для профсоюзных активистов Великих Лук

Профсоюзные активисты Великих Лук и Великолукского района провели весенний праздник, в ходе которого поздравили мужчин с прошедшим Днем защитника Отечества и женщин с наступающим 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского облсовпрофа.

Гостями праздника стали представители профсоюзов работников здравоохранения, образования, жизнеобеспечения, государственных учреждений и общественного обслуживания, «Всероссийского Электропрофсоюза», а также активисты Молодежного совета профсоюзных организаций Великих Лук. Для них был организован концерт, в котором приняли участие юные музыканты из детской музыкальной школы имени М.П. Мусоргского, детский хореографический ансамбль «Фантазия», студенты Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

Особыми гостями праздника стали профсоюзные активисты из Куньинского района, организовавшие выступления вокального асамбля «Ассорти» из Жижицкого Дома культуры. Участников праздника порадовали танцевальные номера от активистов профсоюза здравоохранения, веселые конкурсы и подарки.

После концерта гости приняли участие в фуршете с традиционным шоколадным фонтаном, продолжился вечер танцами и дружеским общением.