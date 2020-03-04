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Общество

Россияне стали чаще менять имена

06.03.2020 18:33|ПсковКомментариев: 1

В прошлом году количество россиян, сменивших имя и/или фамилию, увеличилось на 3,8 тысячи. Всего в 2019 году 91,3 тысячи людей воспользовались такой возможностью. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на данные министерства юстиции.

Чаще всего на смену персональных данных решались жители Москвы (10,4 тысячи), Московской области (6,4 тысячи) и Санкт-Петербурга (4,2 тысячи). Также в число лидеров попали Краснодарский край (четыре тысячи) и Ростовская область (2,4 тысячи).

А в Ненецком, Чукотском автономных округах и Еврейской автономной области (не более 73 раз). Также в Крыму за прошлый год было зарегистрировано более тысячи случаев смены персональных данных.

Отмечается, что смена имени никаким образом не освобождает граждан от ответственности или каких-либо гражданских обязанностей. К примеру, мужчины призывного возраста все так же будут обязаны пройти службу в армии. Или же те, кто имеют какие-либо задолженности, не избегут обязанности погасить их.

Источник: Псковская Лента Новостей
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