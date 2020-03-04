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Общество

В региональном управлении Росгвардии прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню

06.03.2020 15:08|ПсковКомментариев: 0

В региональном управлении Росгвардии прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. В ходе торжественного собрания поздравления с праздником принимали прекрасная половина личного состава, матери и вдовы сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебного и воинского долга, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

Начальник управления полковник полиции Игорь Иванов подчеркнул, что в псковской Росгвардии служит немало представительниц прекрасного пола, и они зарекомендовали себя исключительно ответственными, высокопрофессиональными специалистами.

«В современном мире женщины добиваются успехов практически во всех областях жизни. Вы уверенно доказываете, что не существует «мужских» профессий. Но при всем этом вы воспитываете детей, оберегаете семью от житейских бурь», - отметил полковник полиции Игорь Иванов.

Затем целая группа женщин, представляющих различные подразделения регионального управления Росгвардии, была поощрена ведомственными наградами.

В заключение мероприятия состоялся праздничный концерт, подготовленный коллективом ансамбля русской народной песни «Очелье»  Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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