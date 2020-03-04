Общество

Накануне Международного женского дня в Псковском филиале Академии ФСИН России состоялось праздничное мероприятие

Накануне Международного женского дня в Псковском филиале Академии ФСИН России состоялось праздничное мероприятие.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин отметил, что 8 Марта – один из самых приятных и радостных государственных праздников, который ассоциируется с весной, цветами и женскими улыбками, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

«Женщине судьбой дано высокое предназначение: она заботливая мать, любящая жена, хранительница семейного очага, которая несет в мир жизнь, любовь и красоту», – сказал руководитель образовательной организации и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и любви.

В этот день женщинам дарили цветы, награждали их ведомственными наградами и объявляли о присвоении им квалификационных званий.

Мероприятие завершилось концертом с творческими номерами сотрудников Псковского филиала академии.