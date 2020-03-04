Общество

14,5 тонн говядины и мясосырья запрещено к ввозу в Псковскую область

Должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Псковской таможни на российско-белорусском участке Государственной границы РФ в деревне Долосцы было приостановлено автотранспортное средство, в грузовом отсеке которого перевозились 14,5 тонн замороженных говяжьих отрубов в адрес производственного предприятия Ленинградской области из Калининградской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Россельхознадзора, при ветеринарном контроле государственными инспекторами были выявлены многочисленные нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки».

При проведении досмотра, помимо заявленной в ветеринарном сертификате продукции «говядина бескостная замороженная», произведенной калининградским изготовителем ООО «Ритм», в грузовом отсеке автомобиля было обнаружено 175 коробок (4690,75 килограммов) опасной продукции неустановленного происхождения (без маркировки), с истекшим сроком годности и признаками, свойственными несвежему мясу. В том числе установлено, что на 12 коробках отсутствовала маркировка, в 7 коробках было выявлено мясосырье с недоброкачественными органолептическими характеристиками, а в двух коробках обнаружена просроченная продукция, произведенная в 2017 году в Калининграде ООО «Стандарт», сведения о котором не были заявлены в документах.

Кроме того, в 4 картонных коробках был обнаружена говядина бескостная, в количестве 43,4 килограмма, на полимерной прозрачной упаковке которой указана маркировка страны - члена Европейского союза (Великобритания). Данный товар был изъят сотрудниками Управления в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 29.07.2015 № 391, и подлежит уничтожению.

Порядок дальнейшего использования 4690,75 килограммов говядины в количестве 175 коробок будет определен в соответствии с Федеральным Законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 №29-ФЗ, Положением о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 № 1263.