Общество

В Эстонии диагностирован коронавирус у школьника

В Эстонии подтвердили заражение коронавирусом Covid-19 ученика Таллинской гимназии, учебное заведение на две недели прекращает занятия.

«В пятницу у ученика Таллиннской гимназии Кристийне диагностировали коронавирус Covid-19. Так как ребенок находился в школе, там как минимум на две недели отменят уроки. Помещения школы основательно продезинфицируют. Во время отмены уроков учебная работа школы будет проходить в нестационарной форме», - сообщило министерство образования и науки, пишет «Интерфакс».

Так как невозможно определить, с кем заболевший ученик контактировал в школе, всех учеников гимназии просят две недели оставаться дома, избегать контактов за пределами дома, не участвовать в спортивных мероприятиях и занятиях по интересам.

Министерство считает эту меру предосторожности необходимой для локализации вируса. Чтобы предотвратить распространение вируса в школах и детских садах, министерство попросило всех руководителей образовательных учреждений быть готовыми закрыть учреждения на срок до двух недель и проводить учебную работу в нестационарной форме.

В то же время департамент здоровья сообщил в пятницу, что число инфицированных коронавирусом увеличилось за день с пяти до 10 человек: Covid-19 обнаружен у пяти жителей Таллина, вернувшихся 29 февраля из Италии авиарейсом Бергамо - Рига. По данным департамента здоровья, все инфицированные заразились за рубежом. Относится ли это и к школьнику, является ли он одиннадцатым заболевшим или входит в число десяти заразившихся, министерство образования и науки не сообщает.

По данным департамента, из десяти заболевших девять заразились в зоне риска, в Северной Италии. Они находятся на домашнем излечении.

Еще один заболевший, постоянно проживающий в Эстонии гражданин Ирана, прибыл в Эстонию из этой страны через Турцию и Латвию. Он находится в инфекционной больнице, его состояние здоровья опасений не вызывает, сообщил ранее департамент.

Всего департамент здоровья проанализировал 183 пробы, из них 10 дали позитивный результат, а 173 - негативный.