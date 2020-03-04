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Для Псковской области поправки в Конституцию о подвиге советского народа в ВОВ особо важны - Александр Козловский

Для Псковской области поправки в Конституцию, касающиеся подвига советского народа в Великой Отечественной войне, особо важны, «потому что здесь каждый кусок земли пропитан кровью наших дедов и прадедов». Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Напомним, в Конституции предлагается зафиксировать, что Россия «чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды». «Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», - говорится в документе.

«Великая Отечественная война для нашего народа — трагедия, которую мы должны помнить.

Да, Победа — светлая дата, но война унесла десятки миллионов жизней наших близких, родных. Для Псковской области это (внесение данных поправок в Конституцию — ред.) - это особо важно, потому что здесь каждый кусок земли пропитан кровью наших дедов и прадедов. И то, что в РФ закрепляется, что мы не можем переписывать историю, закрепляется на века. Мне кажется, это важный момент, который подчеркивает наше отношение к этим датам», - заключил Александр Козловский.

Поддерживает он и целесообразность поправок в Конституцию о территориальной целостности страны. «Мы хотим жить в стране, в которой живем. И я хочу, чтобы мои потомки тоже жили в такой стране. История такова, что иногда у нас появляются слабые правители. Закрепление норм Конституции о территориальной целостности как раз от таких случаев - чтоб не было поползновений. Потому что конкуренция среди стран существует», - добавил депутат.