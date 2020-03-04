Общество

Тюльпаны и грамоты вручили сотрудницам псковского УФСИН

Праздничные мероприятия прошли накануне Международного женского дня в Управлении федеральной службы исполнения наказаний России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Традиционно в этот день каждая из представительниц прекрасного пола уже при входе в украшенное воздушными шарами административное здание получала в подарок букет весенних тюльпанов, которые вручали мужчины в парадной форме одежды, встречая всех с улыбками и хорошим настроением», - рассказали в УФСИН.

В торжественной обстановке дам поздравил временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов. Он пожелал женщинам любви, мира, процветания, весеннего настроения.

В рамках празднования виновницам торжества были вручены благодарности и грамоты. Завершилось мероприятие праздничным концертом, который подготовили мужчины с привлечением хореографического коллектива «Хоть отбавляй» и музыкального ансамбля «Псковский десант».