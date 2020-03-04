Общество

Врач рассказал о влиянии повышенного уровня шума на здоровье

Повышенный шумовой фон может оказать негативное влияние на организм, в частности у человека может произойти потеря слуха, сказал «Невским новостям» врач-отоларинголог Пётр Белиогло.

Потеря слуха, или нейросенсорная тугоухость, развивается при повреждении чувствительных нервных клеток внутреннего уха, слухового нерва и центральных образований слуховой системы.

«При длительном воздействии шума громкостью выше девяноста децибел может развиться нейросенсорная тугоухость», - заявил эксперт.

По его словам, главным симптомом заболевания является ухудшение слуха. Повышенный уровень шума может фиксироваться в мегаполисах, в частности возле оживлённых магистралей города. Кроме того, такой фон сказывается и на работоспособности: если человек часто находится в шумных местах, он будет чаще чувствовать слабость, головокружение, в результате чего его работоспособность снизится.