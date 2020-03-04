Общество

В Пскове открылось первое окно «ОНФ. Помощь» в отделении МФЦ

В Пскове в Многофункциональном центре открылось первое окно «ОНФ. Помощь». Теперь жители региона могут получить помощь в решении своих проблем, оставив обращение в отделении МФЦ на улице Белинского, 77а.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ОНФ, новый формат работы с обращениями граждан позволит оперативно обрабатывать направлять информацию в профильные органы власти, волонтеры и некоммерческие организации.

«Отдельное окно в МФЦ для приема обращений - эффективный и удобный для каждого жителя способ рассказать о своей проблеме и быть услышанным. Такая форма взаимодействия позволит охватить большое количество граждан, потому что площадка МФЦ доступна для всех категорий населения», - отметил руководитель исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко.

Специалисты многофункционального центра помогут заявителям оформить обращения и переведут их в электронный формат. После чего можно будет отслеживать статус заявки. Затем обратившийся сможет подтвердить или отклонить выполненную работу, прикрепив фотоотчет о результатах.

Планируется, что окно «ОНФ.Помощь» для приема обращений граждан откроется в отделении МФЦ в Великих Луках.

Также обращение можно направить самостоятельно через мобильное приложение Народного фронта «ОНФ. Помощь».

Напомним, по поручению президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина приложение «ОНФ. Помощь» в ближайшее время должно быть интегрировано в «Госуслуги».