Общество

В Великих Луках появился сквер «Воинской славы»

Элементу планировочной структуры на пересечении улицы Карла Либкнехта и Октябрьского проспекта в Великих Луках присвоено наименование сквер «Воинской славы». Как сообщил Псковской Ленте Новостей депутат городской Думы, председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки Дмитрий Белюков, такое решение приняли депутаты на очередном 32-м заседание Великолукской гордумы 5 марта.

Дмитрий Белюков пояснил, что с инициативой присвоить какое-либо наименование безымянному скверу, где установлен памятник великолучанам, погибшим в горячих точках, и где проходят митинги, вышли члены общественной организация «Ветафган».

На заседании Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки было предложено назвать его сквером «Воинской славы», так как это отражает преемственность в сохранении воинской традиции великолучан. Далее по данному вопросу прошли публичные слушания, на которых принято решение рекомендовать гордуме такое название. Вчера депутаты единогласно одобрили присвоение скверу наименования «Воинской славы».

Фото: Евгения Николаенкова