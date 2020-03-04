Общество

«Акценты» Донецкого: Партии of Tanks, Псков спустя 10 лет и «Дрампуш» как филиал Александринки

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска.

Танки грязи не боятся. В России под выборы создана очередная политическая партия.

Здесь будет город-сад? Псковичам предложили помечтать о том, каким станет Псков через 10 лет.

Филиал Александринки. Губернские власти анонсировали федерализацию Псковского театра драмы имени Пушкина.

Пока провластные политтехнологи и пропагандисты озабочены поправками к Конституции и пытаются корректно ответить на вопрос: «Какого именно Бога имел в виду президент Путин?», в стране ударными темпами продолжается новое партстроительство под следующие парламентские выборы, дата которых пока тоже остается загадкой: то ли, как и предписано календарем, в 2021-м, то ли, как предсказывают некоторые комментаторы, уже нынешней осенью.

То есть сбываются самые дерзкие прогнозы о выбросе на электоральный рынок свежих партийных брендов, прозвучавшие в самом начале года – о вступлении в политику шоумена Шнура, писателя Прилепина, певицы Валерии и разработчика компьютерной игры World of Tanks Макарова. Тогда, на новогодних каникулах, эти утечки из «околоКремля», казались бредом, но сегодня всё сбывается.

Вчера, 5 марта, состоялся учредительный съезд «Партии прямой демократии», лидером которой как раз и объявлен разработчик World of Tanks Вячеслав Макаров.

Объявлено, что в список новой партии войдут такие известные и даже одиозные персонажи как Мария Бутина, которую в США осудили за работу иностранным агентом без регистрации, и бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков. В связи с чем, в сети сразу же появились ожидаемые слоганы: «Прут, как танки» и «Танки грязи не боятся».

Сам Макаров объявил на учредительном съезде, что – цитирую: «Партия будет готовиться к региональным выборам, заканчивать необходимую юридическую процедуру регистрации, готовиться к внутрипартийному голосованию, устраивать внутри себя систему прямой демократии».

Да! Чуть не забыл. 1 марта прошел съезд еще одной новой партии с непомерными амбициями. Под названием «Новые люди». Опять же, было объявлено, что партийный проект предполагает создание 55 региональных отделений от Санкт-Петербурга до Камчатки. Лидером проекта объявлена некто Ирэна Лукиянова, председатель некой Лиги независимых предпринимателей. В связи с чем, опять же, в сети появились шутливые слоганы, цитирующие песню группы «Сплин»: «Хочется двигаться с каждой секундой быстрей, делая, делая, делая новых людей».

Что все это значит? В общем-то, ничего нового. Партии-спойлеры всего лишь часть политтехнологии «партии власти» (в широком смысле, не обязательно – «Единой России», но и «Единой России», конечно, тоже, но прежде всего «околоКремля»). Упрямый замысел состоит в том, чтобы, как в 90-ые и нулевые, наплодить как можно больше микро-партий на любой вкус и цвет и тем самым оттянуть проценты голосовавших на игроков, которые в Госдуму ни при каких условиях не проходят. При пропорциональной системе подсчета голосов и дележке парламентских кресел это выгодно прежде всего партии, которая набирает наибольший процент. Голоса, ушедшие в «отброс», на самом-то деле никуда не деваются, а пропорционально распределяются среди победителей. Вот такая простая и эффективная политологическая арифметика.

Считается, что рейтинг «ЕдРа» в последние годы снизился. Пусть так, но свою долю голосов «Единая Россия» все-таки всегда наберет, поскольку существует фиксированный процент населения, при любой погоде и при любых житейских условиях голосующий за власть. Насколько это верное утверждение, не знаю, но вот так считается. И вот тут те избиратели, которые за власть голосовать не собираются, и которым обрыдли надоевшие персонажи типа Зюганова и Жириновского, получают возможность проголосовать за условного Гиркина или условную певицу Валерию. Просто потому, что оживившийся партийный рынок предоставляет потенциальному избирателю эти новые бренды.

Именно бренды, а не реальные партии, поскольку созданы эти проекты исключительно под выборы, но какое это будет иметь значение осенью 2020-го или 21-го года, когда будет формироваться новый состав Госдумы? Вот, повторюсь, и вся политтехнология.

С нетерпением ждем партийный бренд певицы Валерии и ее мужа – продюсера Иосифа Пригожина. Что-то они как-то слегка подзадержались с объявлением итогов учредительного съезда своей новой партии, а время тикает. Как поется в известной песенке: «Маленькие часики смеются: «тик-так», ни о чём не жалей и люби просто так».

А я продолжаю. «Псковичей спросят, каким они хотят видеть свой город в 2030 году». Такая новость появилась в среду, 4 марта, на портале Псковская Лента Новостей. Речь не о референдуме, а о так называемой «Стратегии социально-экономического развития города Пскова до 2030 года», документе, согласно которому администрация города Пскова намерена строить свои планы, и работа над которым уже объявлена.

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Так вот, под «Стратегию» власти Пскова и намерены запустить опрос жителей. Цитирую сити-менеджера Александра Братчикова: «Мы обязательно сделаем опросник для жителей Пскова, каким они видят свой город в 2030 году. Важно послушать мнение людей. Важно, чтобы люди об этом подумали. Мы хотим работать над Стратегией с упором на их мнение, а не действовать против их воли».

Что ж, давайте помечтаем. Каким псковичи хотели бы увидеть Псков спустя всего десять лет? Опыт подсказывает, что вряд ли жители Пскова, как и любого другого российского города, будут оригинальны. Они хотели бы видеть город красивым и комфортным для жизни. Вот, абсолютно не рискуя попасть пальцем в небо и выступить в роли лже-Нострадамуса, предскажу, что 99% горожан, если у них спросят, хотели бы как минимум увидеть в Пскове-2030 ровные дороги и тротуары, мощеные добротным камнем, благоустроенные дворы и общественные территории, набережные, парки и скверы.

Еще наверняка псковичи хотели бы жить в городе с удобным и чистым общественным транспортом, а не таким, как сейчас, когда раздолбанных вонючих автобусов приходится ждать на остановках чуть ли не по часу, и это при том, что в расписании указано их прибытие. Время указано, а автобусов нет. Жители наверняка пожелают чего-то похожего на столицы или зарубежные образцы, конечно, чтобы транспорт был доступным или вообще бесплатным. На реплику, что, мол, так не бывает, пскович ответит примером Люксембурга. Помечтают о новых мостах, подземных переходах и северных обходах. О новых вокзалах, аэропорте и метро.

Я же, как пессимист и скептик, предположу, что ничего в Пскове в ближайшие десять лет особо не изменится, если только город вдруг не выберут для проведения в нем какого-нибудь межгалактического экономического форума. Что-нибудь вроде под названием «ЕС – Россия: перспективы вступления и поглощения». С прибытием глав государств всех членов Евросоюза, а также стран Северной и Южной Америки, Африки и Азии. Не забудем и про Австралию.

Вот тогда бы: да, замостили бы весь город цветной плиткой, как в Праге, и пустили бы трамваи, чтобы стало экологичненько. Посадили бы по обочинам пальмы в кадках с подогревом и построили бы дворец собраний для проведения форума, а также с десяток пятизвездочных отелей с президентскими люксами. Но… Что-то я увлекся. В этой маниловщине только одной фишки не хватает: переименования Пскова в Нью-Псков-на-Великой.

Пока же по факту мы имеем то, что имеем: неблагоустроенный, захолустный городишко с разбитыми тротуарами и годами (повторяю по слогам: го-да-ми) не чищеным улицам. Поскольку у подрядчиков, выигрывающих в нашем городе аукционы, ни техники, ни желания работать по тем контрактам, которые им предлагает муниципалитет, просто нет.

Тут я всех отсылаю в недавнюю зиму, которая по оценке синоптиков, оказалась в России самой теплой за время метеонаблюдений. И что? Прежде грязь и разруху коммунальщики объясняли суровой русской зимой с завалами снега и льда. Нынче те же самые неприглядные реалии объясняют бесснежной зимой. И всякому вменяемому человеку понятно, что дело вовсе не в зиме, и не в погоде, поскольку у наших соседей, финнов и эстонцев, зима примерно такая же, как и у нас. А дело в некой системной ошибке, которая повторяется из года в год, и кому-то из игроков на рынке коммунальных услуг очень выгодна.

Что более всего поражает, так это то, что все наши мэры и пэры, конечно же, по многу раз бывали за границей, и прекрасно видели, и даже, уверен, специально вникали, как у европейцев все это устроено, но палец о палец не ударили, чтобы изменить в городе ситуацию к лучшему. Почему? Это надо у них спросить. Я вот постоянно вопрошаю, но внятного ответа так и не дождался. Остается подождать десять лет, не так уж и долго, и тогда уж вспомнить этот, произнесенный мной сейчас всуе, текст.

И я завершаю. Пока псковичи все ждут, когда же объединенный Псково-Изборский музей-заповедник наконец-то получит федеральный статус, обещанный полтора года назад бывшим министром культуры Мединским, реальностью стал федеральный статус другого важного учреждения культуры региона – Псковского театра драмы имени Пушкина. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Веру Емельянову. Цитирую: «Передача псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в ведение РФ даст возможность воплотить в жизнь многие перспективные проекты и позволит раскрыть в большем объеме его творческий потенциал. Вопрос оплаты труда будет решаться министерством культуры».

Напомню, Псковский драмтеатр получит статус федерального, объединившись с Александринским театром в Санкт-Петербурге. Эта идея впервые прозвучала еще летом прошлого года, и вот наконец получила подтверждение на официальном губернском уровне. Разумеется, о каких-то деталях говорить пока рано. Но у нас по умолчанию принято считать, что переход на федеральный уровень это всегда улучшение финансирования и расширение всяческих возможностей – экономических, организационных, творческих. В данном случае, как для театра, так и для псковского зрителя.

Грубо говоря, у легендарной Александринки появится в Пскове еще одна сцена, а псковские артисты получат возможность отправиться на новые гастроли уже в статусе филиала Первого национального театра, за звание которого худрук Александинки Валерий Фокин сейчас как раз и борется. Изначально, год назад, еще раз напомню, речь шла о слиянии Александринки с Ярославским театром драмы имени Волкова. Но ярославцы неожиданно оказались «против». А вот Псков во главе с худруком Дмитрием Месхиевым – «за». Подробности и планы предстоящего объединения узнаем в ближайшее время.

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий